Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Обвинению президента США Дональда Трампа в сговоре с Россией во время выборов 2016 года предшествовала подготовка дела, сообщил 26 августа бывший и. о. директора национальной разведки США Ричард Гренелл, выступая на Национальном съезде Республиканской партии.

Участие в этом, по словам высокопоставленного разведчика, принимали администрация бывшего президента США Барака Обамы и вице-президента Джозефа Байдена.

«Они представили вместо фактов фальшивую информацию и наврали судьям, а потом засекретили все, что могло подорвать это дело», — сказал Гренелл.

Он добавил, что вёл дело Трампа в качестве и. о. директора национальной разведки, поэтому увиденное им ухудшало его самочувствие.

Свою должность в национальной разведке Гренелл занимал с 2019 года и покинул её в конце мая 2020-го. Ранее он также был послом США в Германии. Сейчас Гренелл занимает пост спецпредставителя США по мирным переговорам между Сербией и Косово.

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