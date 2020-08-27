Токио, , 08:11 — REGNUM Япония и Соединённые Штаты Америки подтвердили намерение тесно сотрудничать в исследовании Луны, сообщает информационное агентство Kyodo. Этот вопрос 26 августа обсудили заместитель министра иностранных дел Японии Кэйсукэ Судзуки и командующий Космическими силами США Джон Рэймонд.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Токио вступил в американский проект по освоению Луны, реализующийся под руководством Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

На встрече Токио и Вашингтон отметили, что в мире «растет озабоченность по поводу постоянного и стабильного использования космического пространства». По мнению информационного агентства, политики имели в виду успехи России и Китая в освоении космоса.

Обе стороны пришли к соглашению о совместной работе по высадке космического экипажа на Луну к 2024 году и исследованию лунной поверхности.

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