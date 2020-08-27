Нур-Султан, , 08:10 — REGNUM Генеральная Ассамблея ООН присвоила первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву статус «чемпиона за мир, свободный от ядерных испытаний», сообщили в пресс-службе МИД республики.

Присвоение статуса инициировал исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

Это стало знаком признания исторического вклада Назарбаева в построение безъядерного мира. В Организации рассчитывают, что «чемпионы» продолжат вести информационную работу со странами, не подписавшими договор.

Напомним, 29 августа отмечается Международный день действий против ядерных испытаний. Дата приурочена к закрытию Семипалатинского ядерного полигона в 1991 году.

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