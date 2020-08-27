Париж, , 08:07 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон встретится в пятницу, 28 августа 2020 года, с министром иностранных дел Китая Ван И, который на этой неделе совершает турне по странам ЕС на фоне высокой напряженности между Пекином и Вашингтоном, сообщает Le Figaro.

Глава государства примет главу МИД КНР в Елисейском дворце в Париже в рамках «стратегического диалога» между Францией и Китаем.

В Париже Ван И встретится со своим коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом и выступит во французском институте международных отношений.

«Китай является одновременно партнером, конкурентом и систематическим соперником», — подчеркнул глава французской дипломатии.

«Речь идет о том, чтобы добиться от Китая взаимного открытия своего рынка», — настаивал Жан-Ив Ле Дриан, сожалея о «сохраняющихся ограничительных практиках», «принудительной передаче технологий» и «недобросовестной конкуренции».

Считая важным поддерживать регулярные связи с китайскими лидерами, Эммануэль Макрон обязался посещать Китай один раз в год.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции совершит новый визит в Ливан 1 сентября 2020 года.

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