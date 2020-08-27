Бамако, , 08:13 — REGNUM Посредническая делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) призвала лидеров военного переворота в Мали не затягивать срок нахождения у власти переходного правительства более чем на 12 месяцев. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение пресс-службы президента Нигерии.

По сообщению пресс-службы, президент Нигерии Мухаммаду Бухари был проинформирован о посреднических усилиях делегации бывшим президентом Нигера Гудлаком Джонатаном, который возглавляет переговоры с мятежниками в Мали.

«Мы также сказали им, что приемлемым для ЭКОВАС стало бы временное правительство, возглавляемое гражданским лицом или отставным военным, которое просуществовало бы шесть или девять месяцев, максимум 12 месяцев», — заявил Джонатан.

Со своей стороны, лидеры военного переворота заявили о своем намерении оставаться у власти в течение трехлетнего переходного периода. Три дня переговоров посреднической делегации ЭКОВАС с мятежниками закончились без принятия решения о структуре переходного правительства в Мали, отмечают репортеры. Лидеры ЭКОВАС намерены провести в пятницу, 28 августа, чрезвычайный саммит, чтобы обсудить дальнейшие шаги по мирному урегулированию в Мали.

Напомним, что 18 августа солдаты в Мали совершили военный переворот и арестовали президента Ибрагима Бубакара Кейту. Позже тысячи людей вышли на улицы столицы страны Бамако, чтобы отпраздновать переворот, вызвавший осуждение мирового сообщества.

Ранее в этом году Кейта столкнулся с демонстрациями по поводу коррупции, плохого управления экономикой и спорных выборов в законодательные органы. Кроме того, среди военнослужащих возникло недовольства по поводу оплаты труда и конфликта с воинствующими джихадистами на севере страны, в результате которого в прошлом году были убиты десятки солдат.

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