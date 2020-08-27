Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Два научно-исследовательских института Министерства оборона России попали в новый список санкций США. Об этом 26 августа сообщается на сайте Министерства торговли РФ.

Уточняется, что под санкции попали 33-й центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ), и что оба НИИ подозреваются американскими властями в разработке биологического и химического оружия.

При этом в 48-м ЦНИИ проводилась проверка созданной в России вакцины от коронавирусной инфекции на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность. Глава российского центра им. Гамалеи ранее высказал благодарность сотрудникам и руководство данного НИИ за хорошо проведенную работу.

Также известно, что факт внесения данных НИИ списки минторга США значит, что властями страны вводятся ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров как для организаций, представляющих риски для национальной безопасности и внешнеполитических интересов Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа стало известно, что решение Совета Евросоюза о продлении на год санкций, введённых в рамках стратегии по непризнанию вхождения Крыма в состав России, поддержали шесть стран: Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия.