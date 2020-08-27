Балтимор, США, , 07:35 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс 26 августа дал официальное согласие на участие в ноябрьских выборах в качестве кандидата на пост вице-президента США от Республиканской партии.

«С признательностью за доверие, оказанное мне президентом Трампом, при поддержке со стороны нашей Республиканской партии и по милости Всевышнего я смиренно принимаю ваше решение выдвинуть меня, чтобы баллотироваться в вице-президенты США и служить на этом посту», — заявил Пенс во время своего выступления в Балтиморе.

Напомним, выступление Пенса состоялось в историческом Форте-Макгенри, гарнизон которого во время англо-американской войны 1812 года защитил гавань Балтимора от нападения флота Великобритании. На выступление Пенса из Вашингтона на вертолёте прилетел президент США Дональд Трамп.24 августа Трамп и Пенс были официально выдвинуты Республиканской партией США в качестве своих кандидатов на предстоящих президентских выборах. Ожидается, что Трамп 27 августа даст формальное согласие представлять партию на выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп вечером 26 августа прибыл в Балтимор (штат Мэриленд) на выступление вице-президента Майка Пенса в рамках мероприятия предвыборного съезда Республиканской партии.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп прилетел в Балтимор на выступление Пенса