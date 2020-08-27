Ульяновск, , 06:44 — REGNUM В Ульяновске сегодня, 27 августа, состоится заседание ассоциации законодателей Приволжского федерального округа. На пленарное заседание вынесены два вопроса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора и законодательного собрания.

В мероприятиях примут участие руководители парламентов всех регионов ПФО. В повестке заседания — два вопроса: спикер Законодательного собрания Ульяновской области Валерий Малышев расскажет о региональной системе государственной бесплатной юридической помощи и правового просвещения, председатель Самарской губернской Думы Геннадий Котельников представит опыт нормативно-правового регулирования стратегического планирования на уровне муниципальных образований.

Перед началом заседания гости посетят многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Также ожидается приезд приволжского полпреда Игоря Комарова, который побывает в портовой экономической зоне. Кроме того, назначено совещание по вопросам социально-экономического развития Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса.