Токио, , 06:43 — REGNUM Командующий Космическими силами США Джон Рэймонд и заместитель министра иностранных дел Японии Кэйсукэ Судзуки на переговорах в Токио 27 августа подтвердили готовность стран развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В ходе встречи стороны подчеркнули растущее значение японско-американского альянса в космосе и договорились наращивать сотрудничество в этой сфере. Предполагается, что сегодня Рэймонда также примет премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Напомним, что для Рэймонда визит в Японию является первым с момента его назначения на пост в декабре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля представители США и Японии подписали совместную декларацию о сотрудничестве в рамках программы освоении Луны и других проектов в космосе. Со стороны США документ подписал глава NASA Джим Брайденстайн, со стороны Японии — министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Коити Хагиуда.

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