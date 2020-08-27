Москва, , 06:32 — REGNUM В Вашингтоне «не замечают бревна в своем глазу», принимая решение о санкциях против российских научно-исследовательских институтов. Об этом 26 августа заявил журналистам член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Таким образом он прокомментировал подозрения, которые возникли у министерства торговли США в отношении пяти российских организаций. Американское ведомство считает, что они причастны к работе над химическим и биологическим оружием.

«Какое химическое оружие? Мы его не производим и соблюдаем все договоренности. У них все находится на складах и базах хранения, — сказал Клинцевич. — Получается так, что в чужом глазу они соринку видят, а в своем бревна не замечают».

Он добавил, что новые санкции, вероятно, связаны с прорывными технологиями, которыми обладает Россия благодаря работе НИИ.

Напомним, Организация по запрещению химического оружия еще в 2017 году подтвердила, что Москва полностью выполнила обязательства по ликвидации запасов химического оружия. США, в свою очередь, решили вовсе не исполнять свои обязательства по отдельным серьезным позициям соглашения.

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