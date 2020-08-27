Токио, , 06:09 — REGNUM Пресс-конференция главы правительства Японии Синдзо Абэ, на которой премьер-министр расскажет о состоянии своего здоровья, состоится 28 августа, передает телеканал NHK.

Отмечается, что это будет первая пресс-конференция японского премьер-министра с 9 августа. Также это будет первая с 18 июня пресс-конференция, которая состоится в офисе главы правительства.

Ожидается, что на мероприятии Абэ расскажет о своем состоянии здоровья, а также прокомментирует ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции в стране.

Отметим, что ранее Синдзо Абэ дважды посещал больницу в Токио для «прохождения медицинского осмотра». Однако в Японии уже начали появляться слухи о некой болезни главы японского правительства.

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