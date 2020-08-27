Балтимор, США, , 06:07 — REGNUM Президент США Дональд Трамп вечером 26 августа прибыл в Балтимор (штат Мэриленд) на выступление вице-президента Майка Пенса в рамках мероприятия предвыборного съезда Республиканской партии. О незапланированном заранее визите Трампа, прилетевшего из Вашингтона на вертолёте, сообщает пресс-пул Белого дома.

Отмечается, что выступление Пенса состоится в историческом Форте-Макгенри, гарнизон которого во время англо-американской войны 1812 года защитил гавань Балтимора от нападения флота Великобритании.

Напомним, 24 августа Трамп и Пенс были официально выдвинуты Республиканской партией США в качестве своих кандидатов на предстоящих президентских выборах.

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