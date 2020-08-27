Москва, , 05:43 — REGNUM Конфликтная ситуация вокруг горы Куштау и Башкирской содовой компании (БСК) в настоящее время полностью исчерпана, заявил 26 августа глава Башкирии Радий Хабиров в эфире телеканала «Россия 24».

«Давно уже закончился конфликт, потому что именно тогда, когда люди — жители нашей республики — очень объединенно и очень солидарно сказали «нет», мы начали понимать, что Куштау как сырьевую проблему мы не имеем права рассматривать», — объяснил глава республики.

Сегодня, по словам Хабирова, разобраться в ситуации предстоит правоохранительным органам. Они изучат, в частности, обстоятельства сделки по приватизации БСК, которая привела к убыткам в казне. По предварительной оценке, их сумма измеряется в несколько десятков миллиардов рублей.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в июле текущего года Башкирская содовая компания начала подготовку горы Куштау к промышленной разработке. Это вызвало протест местных жителей, в результате произошли столкновения экоактивистов с сотрудниками правоохранительных органов.

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