Вашингтон, , 05:32 — REGNUM Решение Соединённых Штатов ввести санкции против ряда российских научно-исследовательских институтов вызывают недоумение, говорится в заявлении посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, опубликованном 27 августа на странице диппредставительства в Facebook.

Таким образом дипломат прокомментировал сообщение министерства торговли США, в котором российские НИИ заподозрили в работе над химическим и биологическим оружием.

«Оно вызывает у нас недоумение. Тем более, что никаких доказательств не представлено», — написал Антонов.

Он отметил также, что в Вашингтоне проигнорировали тот факт, что Организация по запрещению химического оружия еще в 2017 году подтвердила, что Москва полностью выполнила обязательства по ликвидации запасов химического оружия.

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