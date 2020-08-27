Вашингтон, , 05:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом заявил о безальтернативности диалога для преодоления разногласий между Грецией и Турцией. Об этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир 25 августа сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Президент Трамп выразил обеспокоенность ростом напряжённости между союзниками по НАТО Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье. Президент Трамп подтвердил, что Греция и Турция должны взять на себя обязательства по диалогу, который является единственным путём к разрешению их разногласий», — написал Дир.

Он отметил, что лидеры двух стран обсудили и другие важные вопросы двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонные переговоры, посвящённые нескольким темам, в том числе и ситуации в Восточном Средиземноморье, провели президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

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