Афины , , 04:56 — REGNUM Греция увеличит свои территориальные воды в Средиземном море в зонах, которые были разграничены в результате недавнего соглашения с Египтом (к югу от острова Крит), с шести до 12 морских миль. Об этом глава министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил 26 августа, в ходе заседания в парламенте по вопросу о ратификации соглашений Греции с Италией и Египтом о разграничении морских и исключительных экономических зон (ИЭЗ).

По сообщению Афинского Македонского агентства новостей (АМNА), данное заявление главы МИД последовало после объявления, сделанного премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом о расширении территориальных вод страны в Ионическом море с шести до 12 морских миль.

«Работа океанографов началась, чтобы расширить территориальные воды в пределах исключительной экономической зоны в рамках соглашения, которое мы заключили с Египтом», — приводятся в сообщении слова Дендиаса.

Соглашение о разграничении исключительных экономических зон в Ионическом море между Грецией и Италией было подписано 9 июня. 6 августа аналогичное соглашение Греция подписала с Египтом. Парламент Египта уже ратифицировал соглашение с Грецией, греческий парламент собирается ратифицировать его 27 августа.

Напомним, что Турция не подписала Конвенцию ООН по морскому праву, согласно которой страны могут расширить свои территориальные воды до 12 морских миль. Морские зоны, которые указаны в подписанном ранее Турцией меморандуме с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии и греко-египетском соглашении, частично пересекаются.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Восточном Средиземноморье.

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