Анкара, , 02:38 — REGNUM Телефонные переговоры, посвященные нескольким темам, в том числе и ситуации в Восточном Средиземноморье, провели президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Анатолийское агентство со ссылкой на власти Турции.

Турецкий глава подчеркнул, что его страна не стремится дестабилизировать обстановку в регионе. Кроме того, по словам Эрдогана, что власти Турции «конкретными шагами» показывали желание наладить диалог и уменьшить противостояние с Грецией.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа ВМС Турции и США провели совместные учения в восточной части Средиземного моря.

Читайте ранее в этом сюжете: Италия, Франция, Греция и Кипр проведут военные учения в Средиземном море