Тегеран, , 08:07 — REGNUM 26 августа Иран и Международное агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовали совместное заявление о ядерном сотрудничестве, в то время как глава агентства Рафаэль Мариано Гросси завершил свое пребывание в Тегеране, проведя переговоры с иранскими официальными лицами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Гросси провел переговоры с главой Организации по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи, министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом и президентом страны Хасаном Рухани.

«Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Исламская Республика Иран (Иран) договорились в дальнейшем укреплять свое сотрудничество и демонстрировать взаимное доверие в целях содействия полному осуществлению соглашения Ирана о всеобъемлющих гарантиях и Дополнительного протокола к нему, который временно применяется Ираном с 16 января 2016 года», — отмечается в заявлении.

В совместном заявлении также сообщается: «После интенсивных двусторонних консультаций Иран и МАГАТЭ достигли соглашения о добросовестном решении вопросов осуществления гарантий, определенных международным институтом. В этой связи Иран добровольно предоставляет МАГАТЭ доступ к двум местам и содействует деятельности международного органа по проверке для решения различных вопросов».

Согласно заявлению, были согласованы сроки доступа МАГАТЭ и проведения проверочных мероприятий. Деятельность агентства по проверке будет осуществляться в соответствии с установленными договоренностями, а также стандартной практикой МАГАТЭ по проверке, применяемой для всех государств.