Тегеран, , 08:24 — REGNUM 26 августа заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что добрососедские связи являются главным приоритетом внешней политики Тегерана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Бахарванд сделал эти замечания, выступая во время церемонии по случаю открытия провинциального отделения министерства иностранных дел. Он отметил, что границы с соседними государствами следует рассматривать не как линию разделения, а как точку соединения, роста и экономического развития.

Подчеркнув роль приграничных провинций, таких как Систан и Белуджистан, в создании связей и взаимодействии с соседними странами, чиновник подчеркнул, что необходимо изучить пути дальнейшего развития сотрудничества с соседними странами.

Бахарванд также сообщил, что Иран имеет хорошие отношения с Афганистаном и Пакистаном, при этом безопасность является ключом к расширению двусторонних отношений, которые должны быть укреплены на общих границах.