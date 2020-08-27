Тегеран, , 08:24 — REGNUM 26 августа постоянное представительство Ирана при ООН заявило в своем послании, что целью США является уничтожение резолюции Совета Безопасности ООН 2231 и иранской ядерной сделки, отметив, что СБ ООН в очередной раз продемонстрировал международную изоляцию Соединенных Штатов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон направил в ООН письмо с призывом возобновить санкции против Ирана в течение 30 дней. Говоря о процессе восстановления санкций против Ирана, он отметил: «Мы уверены, что механизм Snapback будет реализован против Ирана».

Сообщается, что Франция, Германия и Великобритания (E3) объявили в послании, что они не будут поддерживать США в осуществлении механизма snapback против Ирана, который несовместим с нынешними усилиями по поддержке иранской ядерной сделки.