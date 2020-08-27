Тегеран, , 08:11 — REGNUM 25 августа министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в своем твиттере сослался на продуктивную встречу с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси и заявил, что Иран стремится установить нормальные отношения с международным органом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 26 августа.

«Иран показал полную прозрачность: более 92 процентов всех сопоставимых глобальных инспекций МАГАТЭ были проведены в Иране», — написал Зариф. Он отметил: «Некоторые лица намерены подорвать эту прозрачность через давление, чтобы раскрыть ряд вопросов в личных интересах».

«Мы стремимся установить нормальные отношения с МАГАТЭ», — подчеркнул глава МИД Ирана. Он также написал в отдельном твите, что «беззаконное запугивание госсекретаря США Майка Помпео снова оставляет США в международной изоляции».