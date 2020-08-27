Тегеран, , 07:46 — REGNUM 25 августа генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси упомянул о своей встрече с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Тегеране и высоко оценил готовность Ирана сотрудничать с МАГАТЭ. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 26 августа.

«У меня была встреча с @IRIMFA_EN @JZarif, чтобы продолжить дискуссии, проводимые в Тегеране. Благодарен за его готовность к дальнейшей совместной работе с @IAEAorg», — написал Гросси в своем твиттере.

Ранее в отдельном послании он заявил: «Сегодня утром я встретился с вице-президентом Ирана и главой Организации по атомной энергии Ирана доктором Салехи. Мы работаем над достижением соглашения о деятельности по проверке гарантий @IAEAorg в Иране».

Между тем Зариф заявил, что Иран сотрудничает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в контексте международного права, отметив, что международный институт должен действовать профессионально и непредвзято.