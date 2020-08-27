Тегеран, , 07:45 — REGNUM 25 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что его страна сотрудничает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в контексте международного права, отметив, что международный институт должен осуществлять свою деятельность профессионально и непредвзято. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 26 августа.

Высокопоставленный дипломат сделал такие замечания на встрече с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси в Тегеране.

Он подчеркнул, что сотрудничество Ирана всегда осуществлялось в соответствии с международными обязательствами, а также в техническом и профессиональном контексте. «Иран успешно сотрудничает с МАГАТЭ в области предоставления гарантий», — сказал он, отметив, что такие отношения должны развиваться в позитивном ключе.

Зариф выразил надежду, что сотрудничество будет продолжаться в соответствии с добрыми намерениями, защитными правилами и урегулированием разногласий на основе взаимного доверия.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси, в свою очередь, заявил, что агентство выполняет свои обязанности на основе непредвзятости и профессионализма, а также в контексте технических соображений.