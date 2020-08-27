Вашингтон, , 01:59 — REGNUM Российские военные якобы спровоцировали ДТП в Сирии, в ходе которого пострадали американские солдаты, говорится в заявлении представителя Совета национальной безопасности (СНБ) США Джона Уллиота на сайте ведомства.

Речь идет об инциденте, случившемся 25 августа на северо-востоке аральской республики. Так, по его словам, автомобиль ВС РФ врезался в бронированную машину коалиционных войск, экипаж которой пострадал при столкновении. После этого бронеавтомобиль войск США покинул место происшествия в целях избежания конфликта.

Уллиот подчеркнул, что американские власти считают действия России «небезопасными, непрофессиональными» и идущими вразрез с соглашением о предотвращении конфликтов между военными.

Представитель СНБ подчеркнул, что США не стремятся к эскалации, но имеют«неотъемлемое право защищатьсяот враждебных шагов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли обратился по телефону по поводу указанного ДТП к начальнику генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову.

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