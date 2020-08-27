Москва, , 00:46 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко вряд ли пойдет на вхождение республики в состав России, считает председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По мнению сенатора, эта идея противоречит взглядам и заявлениям белорусского лидера о суверенитете страны. Пушков полагает, что Лукашенко ждет безвозмездной помощи от Москвы, которая не хочет потерять союзника.

Алексей Пушков «Лукашенко совершенно не собирается ни с кем делиться властью в Белоруссии и тем более идти на слияние с Россией. Свою систему взглядов он выражал не раз и вполне откровенно, сведя ее к двум формулам: 1. Для Лукашенко как президента самое важное — это суверенитет Белоруссии. 2. «Россия боится нас потерять» ‑ и поэтому должна помогать. Поэтому идея объединения с Россией вообще не стоит для него на повестке дня».

При этом представитель Совета Федерации отметил, что заявления о возможном вхождении Белоруссии в состав РФ могут в настоящий момент обернуться проблемами для России, поскольку ситуация войдет в ненужное русло.

«Такая идея способна развернуть протесты, которые далеко еще не выдохлись, в совершенно ненужное для России русло», — добавил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алексей Пушков назвал «мрачной сценой» появление Александра Лукашенко с автоматом в руках во Дворце Независимости республики.

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