27 августа 2020 | Время чтения 4 мин

Попытка США шантажировать Россию потенциальным увеличением количества развёрнутых ядерных боеголовок на МБР шахтного базирования – пустая затея. По экспертным оценкам, по вопросу обновления наземной компоненты стратегических ядерных сил США отстают от РФ как минимум на 8-12 лет.

Владимир Васильев, , 15:20 — REGNUM Специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли 31 июля 2020 года посетил базу ВВС США Минот в штате Северная Дакота. На этой базе несут боевое дежурство межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III. По результатам данного визита Биллингсли в своём Твиттере опубликовал короткое сообщение следующего содержания: «Необыкновенный персонал авиабазы Минот проводит внезапные учения и поддерживает наши ракеты Minuteman III в высокой степени готовности».

Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщение также подкреплено тремя фотографиями, на которых показана сборка разделяющейся головной части с тремя боевыми блоками для МБР Minuteman III. А вот это уже интересно. Дело в том, что с 2014 года 400 МБР Minuteman III шахтного базирования развёрнуты в моноблочном варианте.

Разделяющаяся головная часть межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III Nationalmuseum.af.mil

Переход на моноблочный вариант развёртывания был продиктован необходимостью войти в лимит по числу развёрнутых ядерных боезарядов, предусмотренный Договором между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III / New START).

СНВ-III ограничивает общее число развёрнутых ядерных боезарядов 1550 единицами для обеих сторон. Число развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет, развёрнутых баллистических ракет подводных лодок и развёрнутых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев для России и США не должно превышать 700 единиц.

Дальше — больше. Командование глобального удара ВВС США 4 августа 2020 года осуществило новый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с разделяющейся головной частью с тремя неснаряженными боевыми блоками. Пуск был произведён из шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.

Три неснаряженных блока МБР пролетели около 4200 миль (6,76 тысячи километров) до американского полигона в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

Согласно СНВ-III, учёт боевых блоков регламентируется следующим образом: «Количеством боезарядов является количество боеголовок, установленных на развернутых МБР и на развернутых БРПЛ». То есть данный договор не решает проблему так называемого «возвратного потенциала».

По имеющимся данным, США располагают возможностью оснастить половину МБР Minuteman III (200 ракет) разделяющимися головными частями с тремя боевыми блоками индивидуального наведения. Речь идёт о боевых ядерных блоках W78, каждый из которых имеет мощность 335 килотонн в тротиловом эквиваленте. Остальные 200 МБР Minuteman III остаются с моноблочной головной частью W87 мощностью 300 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III U.S. Department of Defense

Получается, что потенциально США могут увеличить количество развёрнутых на МБР Minuteman III боевых ядерных зарядов в два раза: с 400 до 800. Очевидно, что данная схема обладает солидным возвратным потенциалом: без увеличения числа носителей количество развёрнутых боевых ядерных блоков вырастает в два раза.

Пока это только намеренная демонстрация американских возможностей. Однако срок действия СНВ-III истекает 5 февраля 2021 года, и перспективы его продления достаточно туманны.

Таким образом, поездка Маршалла Биллингсли по объектам ядерной инфраструктуры США с соответствующим фотоотчётом и испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с разделяющейся головной частью с тремя неснаряженными боевыми блоками являются информационным сообщением для России. Смысл его в следующем: «продляйте СНВ-III на наших предварительных условиях, либо после прекращения действия договора мы сможем легко увеличить количество развёрнутых боевых ядерных блоков на 400 штук».

В пользу изложенной выше версии событий говорит и тот факт, что вся эта американская показуха была организована как раз в преддверии очередного раунда российско-американских консультаций по стратегической проблематике в Вене, которые прошли 17−18 августа 2020 года. Межведомственные делегации сторон возглавляли заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С. А. Рябков и спецпосланник президента США М. Биллингсли.

Маршалл Биллингсли Treasury.gov

Однако есть ещё одна причина, по которой США прорабатывают вариант развёртывания на 200 МБР Minuteman III разделяющихся головных частей с тремя боевыми блоками индивидуального наведения. И об этом Пентагон, конечно же, предпочтёт умолчать.

Дело в том, что Minuteman III стоит на вооружении с 1970 года. Несмотря на различные модернизации, этой ракетной системе уже пятьдесят лет. Новая американская межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования, которая должна прийти на замену Minuteman III, появится не ранее 2029 года.

Поэтому оснащение части МБР Minuteman III разделяющимися головными частями с тремя боевыми блоками индивидуального наведения станет компенсационной мерой в связи истечением срока эксплуатации Minuteman III. Просто носителей станет меньше, а количество развёрнутых ядерных боевых зарядов не уменьшится.

Пуск межконтинентальной балистической ракеты U.S. Air Force

Что касается попытки США шантажировать Россию потенциальным увеличением количества развёрнутых ядерных боеголовок на МБР шахтного базирования, то это напрасная трата сил и времени.

По экспертным оценкам, по вопросу обновления наземной компоненты стратегических ядерных сил Соединённые Штаты отстают от России как минимум на 8−12 лет. В 2024 году оснащённость Ракетных войск стратегического назначения РФ новыми ракетными комплексами достигнет 100%, а доля РВСН во всей российской ядерной триаде составляет 60% от общего количества носителей и боевых зарядов.