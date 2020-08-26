Берлин, , 23:33 — REGNUM Военно-морские учения в Средиземноморском регионе не помогают стабилизации сложившейся там напряженной обстановки, заявила 26 августа на пресс-конференции министр обороны ФРГ Аннегрет-Крамп Карренбауэр.

Такое заявление она сделала по итогам переговоров с главами военных ведомств других стран ЕС.

«Мы должны найти опору для начала политической дискуссии и переговоров. Проведенные сегодня военные маневры, безусловно, этому не помогают», — заявила Крамп-Карренбауэр.

Напомним, 26 августа в восточном Средиземноморье начались совместные морские учения Греции, Франции, Италии и Кипра.

Одновременно в том же районе состоялись военно-морские учения Турции и США.

Всё это происходит на фоне обострения отношений между Грецией и Турцией из-за активизации турецкой нефтегазовой разведки в районах, которые Греция, как и Турция, считает своей исключительной экономической зоной.

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