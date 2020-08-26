Палермо, Италия, , 23:18 — REGNUM Губернатор Сицилии Нелло Музумечи не считает, что превысил свои полномочия, закрыв центры по приему нелегальных мигрантов, такое заявление он сделал в среду, 26 августа.

Решение вопросов, связанных с миграцией, действительно входит в компетенцию национального правительства, но местные власти имеют право вмешиваться в решение вопросов санитарной безопасности, отметил он.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками (и все более частыми побегами мигрантов из центров по их приему), и в правительстве страны заговорили о необходимости ограничивать миграцию, по крайней мере на время эпидемии.