Анкара, , 22:32 — REGNUM ВМС Турции провели совместные учения с боевыми кораблями США в восточной части Средиземноморья, сообщает 26 августа телеканал TRT со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Военные учения проходили 26 августа, в них участвовали корвет и фрегат ВМС Турции, а также эсминец ВМФ США.

«ВМС Турции продолжают морские учения со своими союзниками. Турецкий фрегат TCG BARBAROS и корвет TCG BURGAZADA провели морские учения совместно с американским эсминцем USS WINSTON S. CHURCHILL в Восточном Средиземноморье 26 августа 2020 года», — цитирует телеканал сообщение турецкого военного ведомства.

Стоит отметить, что в это же время в восточном Средиземноморье начались совместные военно-морские учения Греции, Франции, Италии и Кипра.

Активизация военных учений происходит на фоне геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе, который является предметом территориальных споров.

В частности, Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной.

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