Гаага, Нидерланды, 26 августа 2020, 22:16 — REGNUM Пожизненное заключение, к которому приговорён Ратко Младич, бывший командующий армией сербов Боснии и Герцеговины, является несправедливым приговором.
Об этом Младич заявил в зале суда, когда ему было предоставлено слово. Суд проходил в Гааге (Нидерланды). Комментируя вынесенный вердикт, Младич заявил:
Он добавил, что всю свою жизнь был военным, и в мирное время, и во время войны действуя «в соответствии с законами своей страны, которая была уничтожена союзниками по НАТО».
Напомним, накануне, 25 августа, апелляционный суд в Гааге вынес Младичу приговор о пожизненном заключении, признав его виновным в преступлении против человечности.
Читайте также: Арестован генерал Ратко Младич — Тадич просит принять Сербию в ЕС
Арестован Младич был в 2011 г., а два года назад Международный трибуналом по бывшей Югославии приговорил его к пожизненному тюремному заключению. Защита Младича подала апелляцию.
Читайте ранее в этом сюжете: Названа дата апелляционных слушаний по делу Ратко Младича