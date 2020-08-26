Приштина, , 23:27 — REGNUM Соединенные Штаты Америки 25 августа предоставили в распоряжение косовского минздрава 50 аппаратов ИВЛ. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Президент Косово Хашим Тачи отреагировал на щедрый дар США на своей странице в социальной сети Twitter.

Дональда Трампа и американское правительство за щедрый дар — 50 аппаратов ИВЛ для Косово, а также $1,6 млн, ранее предоставленных краю для борьбы с COVID-19. Вместе мы будем сильнее». Хашим Тачи «Благодарю президентаи американское правительство за щедрый дар — 50 аппаратов ИВЛ для Косово, а также $1,6 млн, ранее предоставленных краю для борьбы с COVID-19. Вместе мы будем сильнее».

Всего в Косово зафиксировано 12 840 случаев заражения коронавирусом. 8942 пациента уже здоровы. 492 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них четверо — за последние сутки. Лечение от COVID-19 проходят 3406 человек.

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