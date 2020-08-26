Приштина, 26 августа 2020, 23:27 — REGNUM Соединенные Штаты Америки 25 августа предоставили в распоряжение косовского минздрава 50 аппаратов ИВЛ. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.
Президент Косово Хашим Тачи отреагировал на щедрый дар США на своей странице в социальной сети Twitter.
Всего в Косово зафиксировано 12 840 случаев заражения коронавирусом. 8942 пациента уже здоровы. 492 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них четверо — за последние сутки. Лечение от COVID-19 проходят 3406 человек.
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