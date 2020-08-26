Приштина, , 22:54 — REGNUM Глава самой крупной оппозиционной партии Косово «Движение за самоопределение» Альбин Курти 25 августа сообщил о том, что часть медицинского персонала в госпитале города Печ присоединилась к его партии.

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На своей странице в социальной сети Facebook политик сообщил:

Альбин Курти В сложные времена пандемии врачи — это те, кто непрестанно борются за нас. Помимо того что они готовы помочь нам в аспекте здравоохранения, часть медицинского персонала в Пече сегодня присоединилась к «Движению за самоопределение».

К партии присоединились 13 медицинских работников.

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Напомним, после смены правительства в Косово произошло резкое ухудшение эпидемиологической ситуации и число ежедневно выявляемых носителей коронавируса за две недели с десятков поднялось до сотен, при почти не изменившемся уровне тестирования.

В «Самоопределении» это объясняют неэффективным управлением, снижением интенсивности эпидемиологического расследования и отменой ряда ограничений.

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