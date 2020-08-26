Приштина, 26 августа 2020, 22:52 — REGNUM Самая крупная оппозиционная партия Косово «Движение за самоопределение» 26 августа ответила отказом на предложение премьер-министра Авдуллы Хоти принять участие во встрече с представителями Сербии в Вашингтоне 4 сентября.
Спикер партии Перпарим Крюэзиу на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что правительство Хоти нелегитимно и не обладает доверием населения, а потому «Самоопределение» не присоединится к делегации данного правительства.
По словам Крюэзиу, «Самоопределение» примет участие в переговорах только при наличии платформы по диалогу, которая получит одобрение 2/3 депутатов парламента.
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