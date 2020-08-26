Приштина, , 22:52 — REGNUM Самая крупная оппозиционная партия Косово «Движение за самоопределение» 26 августа ответила отказом на предложение премьер-министра Авдуллы Хоти принять участие во встрече с представителями Сербии в Вашингтоне 4 сентября.

Александр Вучич Predsednik.rs

Спикер партии Перпарим Крюэзиу на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что правительство Хоти нелегитимно и не обладает доверием населения, а потому «Самоопределение» не присоединится к делегации данного правительства.

ИА REGNUM), а потому подчиняется Сербии в каждом ее требовании. Перпарим Крюэзиу Призывы этого правительства к единству и всеобщему представительству дискредитируются его действиями и бесплодием. Это правительство нелегитимно и не обладает доверием населения, поскольку оно не представляет волеизъявления граждан и не пришло к власти в результате их волеизъявления на последних выборах. У него нет платформы и принципов, а также оговоренных границ допустимого для процесса диалога — несмотря на то, что такой документ предусмотрен его правительственной программой. Оно не обладает широкой поддержкой в правительстве и зависит от каждого голоса «Сербского списка» (политическая организация косовских сербов —), а потому подчиняется Сербии в каждом ее требовании.

По словам Крюэзиу, «Самоопределение» примет участие в переговорах только при наличии платформы по диалогу, которая получит одобрение 2/3 депутатов парламента.

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