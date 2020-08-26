Москва, , 21:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе телефонного разговора 26 августа обсудили усилия по борьбе с коронавирусом, обстановку в Белоруссии и Ливии, а также ситуацию вокруг госпитализации российского блогера Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, как отмечается, при обсуждении российско-итальянских отношений лидеры двух стран условились «активизировать сотрудничество в противодействии распространению коронавирусной инфекции, включая работу над вакцинами для профилактики этого заболевания».

В ходе обсуждения ситуации после президентских выборов в Белоруссии с российской стороны была акцентирована «контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела республики и давления на её руководство», информирует пресс-служба.

Отмечается, что с обеих стороны было «высказано понимание, что сейчас главное — не допустить какой-либо эскалации» в Белоруссии.

«В отношении кризиса в Ливии отмечено, что он не имеет военного решения и должен быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами. Констатирована необходимость скорейшего возобновления межливийского диалога», — говорится в сообщении.

Также в беседе затрагивалась ситуация вокруг госпитализации Алексея Навального. Как сообщается, с российской стороны была подчёркнута «недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений в этой связи и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего».

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе итальянской стороны.