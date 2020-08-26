Минск, , 21:06 — REGNUM В Минске на площади Независимости ОМОН разгоняет манифестантов, вышедших на очередную акцию протеста, сообщает вечером 26 августа tut.by. Протестующих грузят в автозаки, часть пришедших на площадь людей правоохранители заблокировали прямо в здании Красного костёла.

Согласно сообщениям СМИ, ОМОН взял в кольцо несколько десятков противников продолжения пребывания Александра Лукашенко у власти. Движение на площади Независимости перекрыто, не пропускают даже общественный транспорт.

Напомним, протесты в Белоруссии не утихают с 9 августа, когда было объявлено о том, что Лукашенко победил на выборах, собрав более 80% голосов избирателей. Манифестации проходят во всех крупных белорусских городах, отдельные акции в Минске прошли при участии более 200 тыс. протестующих.