Киев, , 20:22 — REGNUM Днепропетровская область Украины должна стать «космическим мозгом и сердцем», причем для всей Европы, заявил президент Владимир Зеленский сегодня, 26 августа, в ходе рабочей поездки в регион.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Зеленский уточнил, что это его мечта.

«Мы восхищаемся иногда, даже очень часто, Илоном Маском, аплодируем его проектам, и почему-то забываем, что у нас есть «Южмаш» (государственное предприятие «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова»), невероятные специалисты, имеющие уникальные знания и уникальный опыт. Государство всегда будет поддерживать и раскроет этот потенциал максимально», — сказал он.

Зеленский напомнил, что в июле Верховная рада приняла закон, чтобы решить проблемы с долгами предприятия и с задолженностью по зарплате, причем цена вопроса составила более 2 млрд гривен.

«Сложно находить деньги, но люди важны. Поэтому сегодня «Южмаш» будет полностью без долгов», — добавил президент.

Он отметил, что государство готово помочь предприятию с заказами, «подставлять плечо».

«Мы готовы сделать все возможное, чтобы «Южмаш» был украинским брендом и вернул внимание различных западных инвесторов, заинтересованных в его продукции», — резюмировал глава Украины.

ИА REGNUM напоминает, что в июле Верховная рада приняла решение о том, что долги «Южмаша» погасят из госбюджета. Предполагалось, что всего на погашение долгов предприятия из бюджета выделят 2,3 млрд гривен — в том числе 210 млн гривен на погашение многомесячной задолженности по зарплатам перед работниками завода.

«Принятие законопроекта позволит не только обеспечить рабочих «Южмаша» заработной платой… но и избежать банкротства стратегически важного для страны предприятия, обеспечить условия для увеличения объемов производства и повысить конкурентоспособность Украины на мировом рынке космического машиностроения и вооружений», — объяснили во фракции «Слуга народа».

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