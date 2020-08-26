Бишкек, , 20:17 — REGNUM Патрульная служба милиции, сформированная в рамках реформирования органов внутренних дел, уже продемонстрировала свою эффективность. Об этом заявил руководитель экспертной рабочей группы Тамерлан Ибраимов в ходе рабочего совещания у президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

Сооронбай Жээнбеков принял руководителя экспертной рабочей группы по реформированию подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность Тамерлана Ибраимова и секретаря Совета безопасности Киргизии Дамира Сагынбаева President.kg

По словам эксперта, новое подразделение министерства внутренних дел успешно работает в столице республики, что благоприятно сказывается на обстановке в Бишкеке — отмечается значительный рост выявления по всем видам преступлений.

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«Количество обращений граждан в патрульную службу увеличилось на 50%. Это значит, что население стало больше доверять милиции, видя в ней защитника и помощника», — сказал он.

Также Тамерлан Ибраимов отметил резкое снижение коррупционных проявлений среди сотрудников патрульной службы.

«Мы нацелились на радикальное обновление состава патрульной милиции. Как известно, ребята и девушки из гражданских сфер идут в патрульную службу с хорошими намерениями и здоровыми амбициями сделать карьеру. Я считаю, это очень хорошо», — резюмировал он.