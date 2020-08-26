Москва, , 19:52 — REGNUM Очередные санкции США в Госдуме назвали проявлением недобросовестной конкуренции, передает корреспондент ИА REGNUM 26 августа.

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"Все это проявление недобросовестной конкуренции. США не скрывают, что их главной целью является сдерживание России, в том числе путём достижения военного превосходства. Отсюда и односторонние выходы из краеугольных договорённостей в сфере стратегической стабильности, и бесконечные санкции в отношении российских научных предприятий оборонной промышленности», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Он опроверг ведение скрытых разработок в сфере химического оружия.

«Россия никогда не вела и не ведёт никаких скрытых разработок в области химического оружия, являясь ответственным участником международной конвенции о запрете химоружия», — заверил глава комитета.

Парламентарий не исключает, что очередные американские санкции могли стать своеобразным проявлением досады в ответ на достижение Россией первенства в вопросах создания вакцины от коронавируса.

«Низко и цинично Вашингтон пытается вставлять нам палки в колёса по всем направлениям. Но это, как мы видим, не может в реальности повлиять на развитие нашей страны», — указал депутат.

Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в свой черный список 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

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