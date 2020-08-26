Москва, , 19:45 — REGNUM Российский политический спектр обновляется к сезону 2021 года. К выборам в ГосДуму все большую активность развивают политические партии. В этом году на выборах в регионах зарегистрировано рекордное число партийных списков. 26 августа Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) собрал в рамках нового формата ПолитТехКранча лидеров новых партий. Ключевые тезисы своих программ представили Алексей Нечаев, глава партии «Новые люди», Вячеслав Макаров, идейный вдохновитель «Партии прямой демократии» и создатель игры World of Tanks, Руслан Хвостов, лидер партии «Зеленая альтернатива» и Александр Казаков, первый заместитель Председателя политической партии «ЗА ПРАВДУ». Ведущие социологи, политологи и политтехнологи задали вопросы и обсудили эффективность используемых технологий, перспективы партий, политический язык, на котором выстраивается коммуникация с избирателями, и соответствие новым электоральным запросам.

Экспертами мероприятия выступили Дмитрий Гусев, президент консалтингового агентства Bakster-group, Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ, Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» и Алексей Чеснаков, президент Центра политической конъюнктуры. Модератором встречи выступила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

В начале мероприятия Екатерина Соколова отметила, что на выборы в законодательные собрания в 2020 году зарегистрировано рекордное число партий.

«Мы видим рост конкурентности. В этом году выдвинуто одиннадцать списков, а зарегистрировано в среднем восемь с половиной списков на регион и это абсолютный исторический рекорд. Мы видим достаточно серьезный подход у новых партийных проектов, которые сегодня у нас здесь. На мой взгляд, это доказывает, что есть доверие к институту выборов, к институту политического представительства и интерес различных общественных групп защищать свои взгляды именно путем партийно-политического представительства в законодательных собраниях и в дальнейшем в Государственной Думе», — сказала она.

Всем представителям политических партий было предоставлено по 5 минут для представления основных пунктов своей программы.

Так, лидер «Партии прямой демократии» Вячеслав Макаров объяснил, что его партия больше концентрируется на интернете как важном инструменте выстраивания коммуникаций с избирателями и решения технологических задач. Отвечая на вопросы экспертов, лидер партии отметил, что депутаты тоже не профессионалы и не могут решить любой рассматриваемый вопрос, как и простые граждане, задача партии привлечь экспертов, которые могли бы доступно изложить доводы, помочь гражданам разобраться и решить, и что задача партии — повышать роль, вовлеченность и политическую компетентность самих граждан для будущей прямой демократии.

Алексей Нечаев, глава партии «Новые люди», обратил внимание на то, что партия объединяет «новых» людей — активных, мыслящих и действующих по-новому в политике и людей прогресса и развития. При этом спикер уточнил, что «новые» — не значит молодые. Лидер партии также пояснил, что их сообщество отличается от других аналогичных и иными подходами к политической конкуренции. Партия позиционирует себя как «партия сообществ», «партия мира» и использует только «приличные» и неагрессивные методы политической конкуренции.

«Нас отличает от других то, что мы и критикуем, но и вносим предложения, пытаемся сами что-то сделать. У нас современная партия с сильными горизонтальными связями элементов «без вождизма», — добавил он.

Руслан Хвостов, лидер партии «Зеленая альтернатива», в своем выступлении раскрыл основное отличие партии от большинства существующих «зеленых». По его мнению, их партия не сосредоточена на решении точечных и частных экологических проблем, а стремится, опираясь на тесную коммуникацию с гражданами, решать более масштабные и волнующие людей экологические вопросы. По его оценке, аудитория партии составляет около 15% от общего числа людей, обладающих избирательным правом. Благосостояние граждан в стране растет, и с этим связано то, что люди уже готовы говорить о проблемах экологии, как об аспекте уже самореализации людей. При этом спикер подчеркнул, что партия имеет и широкую социальную программу, близкую современным европейским левым и зеленым. Например, она выступает за обеспечение базового дохода, национализацию предприятий, пользующимися природными ресурсами нашей страны, прибыль которых собственно может обеспечить этот базовый доход.

Александр Казаков, первый заместитель Председателя политической партии «ЗА ПРАВДУ», заявил во время выступления, что партия рассчитывает получить вторую по величине фракцию в Государственной Думе. По мнению спикера, сильная и качественная политическая система, созданная в 2000-х годах, требует модернизации, и партия «За правду» является «новой силой», которая сможет политическую систему изменить. Александр Казаков рассказал, что в планах партии усилить «элемент представительства» на местах, с которым не в полной мере справляются старые политические партии. И прокомментировал, почему их партия считается «партией большинства»: программа партии основывается и на некоторых «левых» позициях в части базовых социальных вещей, и на «правых» позициях в части традиционных представлений о таких институтах как семья, брак и т.д. Представитель партии также привел на двух примерах, в чем их ключевое отличие от таких партий, как КПРФ и ЛДПР: «В первом случае партия не базируется на образах прошлого, а строит новое будущее; во втором — Россия — это страна четырех океанов, а не только «дойдет до одного — Индийского», как это звучало в риторике ЛДПР», — пояснил он.

Эксперты задали представителям партий много вопросов. В частности, об использовании технологий и инструментов, о «языке» с избирателями, о географии своего основного электората, об уникальности своих идеологических установок и другие.

Так, например, лидерам партий было предложено назвать в двух словах идеологическую суть их организации. Лидер «Партии прямой демократии» Вячеслав Макаров озвучил тезис: «избиратель прав»; Алексей Нечаев, глава партии «Новые люди», назвал слово «развитие»; Руслан Хвостов, лидер партии «Зеленая альтернатива», сказал: «качество жизни»; Александр Казаков, первый заместитель Председателя политической партии «ЗА ПРАВДУ», озвучил тезис: «суверенитет и справедливость».

В завершении встречи эксперты сошлись во мнении, что позиции всех партий хорошо проработаны и имеют хороший потенциал для дальнейшего развития. Что новые партийные проекты способны стать достойными конкурентами старых партий не только сейчас в регионах, но и на предстоящих выборах в ГосДуму. Это подчеркнул в заключительном слове Алексей Чеснаков, президент Центра политической конъюнктуры: «То, что новые политические силы, появляются говорит о том, что политическая система открыта, легитимна и конкурентна. И вам, кстати, предстоит доказать это на своем собственном примере, потому что, если не вы, то кто тогда это будет доказывать? …формулировка тех месседжей, базовых идей, которые должны быть в голове у избирателя, вас отличать от ваших конкурентов — это, как мне кажется, сейчас ваша главная задача и, если вы с ней справитесь эффективно, то в двадцать первом году вас, конечно, ждет хороший результат!».

Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ, в конце дискуссии также обратил внимание на конкурентность и легитимность политической системы, которая позволяет развиваться новым политическим проектам, дополнив свои слова и некоторыми рекомендациями для новых политических партий. «Мы согласны с тем, что сейчас фиксируется некий кризис представительства, есть запрос на появление новых политических сил. И это очень хорошо для нашей политической системы, что появляются новые силы. От этого легитимность политического процесса только возрастает, а избиратели видят, что у них есть возможность выбрать тех, кто им нравится. Однако, еще мне хочется добавить, что наша дискуссия породила и некие шероховатости — партии мало обращают внимание на технологическое сопровождение, на инструменты донесения своих месседжей. Мне кажется, эту часть всем партиям можно было бы усилить», — констатировал он.