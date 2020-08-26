Киев, 26 августа 2020, 19:24 — REGNUM Режим перемирия в Донбассе соблюдается благодаря США и ЕС, заявил украинский президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с американским госсекретарём Майком Помпео 26 августа, сообщили в пресс-службе лидера Украины.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ДНР 19 августа было зафиксировано нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ.
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