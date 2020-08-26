Вашингтон, 26 августа 2020, 18:59 — REGNUM Победа Джо Байдена на президентских выборах в США — мечта Китая, написал 26 августа американский президент Дональд Трамп в Twitter.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобное заявление Трамп уже делал пять дней назад. Байден является кандидатом от демократов на президентских выборах в США (пройдут 3 ноября), Трамп — кандидатом от республиканцев.
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