Вашингтон, , 18:59 — REGNUM Победа Джо Байдена на президентских выборах в США — мечта Китая, написал 26 августа американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Джо Байден (сс) Marc Nozell

Трамп «Если это произойдёт (а этому не бывать), нашей страной будет владеть Китай, и наши устанавливающие рекорды фондовые рынки буквально рухнут!»

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобное заявление Трамп уже делал пять дней назад. Байден является кандидатом от демократов на президентских выборах в США (пройдут 3 ноября), Трамп — кандидатом от республиканцев.

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