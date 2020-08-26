Киев, , 18:50 — REGNUM Правительство Украины назначило новым главой правления госкомпании «Укрзализныця» (отвечает за функционирование железных дорог на Украине) Владимира Жмака.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое решение было принято на заседании кабмина сегодня, 26 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, Жмак был выбран через открытый конкурс наблюдательным советом «Укрзализныци» и прошел абсолютно все собеседования.

Украинские СМИ отмечают, что Жмак — член наблюдательного совета главного аэропорта страны «Борисполь», а наиболее известен тем, что в 2015—2016 годах работал первым заместителем на тот момент главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

И. о. председателя правления «Укрзализныци» до настоящего времени был Иван Юрик.