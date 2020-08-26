Москва, , 18:30 — REGNUM Поручение президента России Владимира Путина о проверке законности приватизации «Башкирской содовой компании» (БСК) свидетельствует о том, что Кремль «прислушался к республиканской власти», продемонстрировав гибкость. Но для Башкирии история с шиханами «не пройдет бесследно». Такое мнение высказал один из авторов телеграм-канала Scriptorium политолог Дмитрий Михайличенко.

Защитники Куштау встречаются с Радием Хабировым Glavarb.ru

По его словам, данное Владимиром Путиным поручение о проверке законности приватизации БСК говорит о том, что «федеральный центр прислушался к республиканским властям», так как накануне глава Башкирии Радий Хабиров «озвучивал аналогичную позицию». Политолог уверен, что позиция руководителя республики была согласована с Москвой.

«Полагаю, что решение по сохранению Куштау правильное и добавит рейтинга как федеральным, так и республиканским властям. Система вновь продемонстрировала гибкость (Шиес, Екатеринбург) и отыграла назад. С учетом высокого уровня социального недовольства и невысокого рейтинга властей, непопулярные решения сейчас чреваты кризисами, потерей управляемости и дестабилизацией», — считает Дмитрий Михайличенко.

Политолог также отметил, что позиция экс-главы Башкирии Рустэма Хамитова по поводу шиханов «была правильная», хотя именно она «во многом и стала причиной его отставки».

«Ещё более парадоксально, что сейчас именно команда Хамитова может стать крайней за мутную приватизацию БСК в 2013 году. Полагаю, что для Башкирии история с шиханами не пройдет бесследно. Сформированы многотысячные ряды активистов (многие из числа этнических башкир), которые ориентированы протестно и будут дальше проявлять активность», — высказал мнение Дмитрий Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа президент России на совещании с правительством России заявил, что ситуация с «Башкирской содовой компанией» и выводом её акционерами денег в офшоры должна быть детально проанализирована на федеральном уровне. По словам главы государства, в потере контроля государства над активами БСК должна разобраться прокуратура.

Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров поручил выяснить юридическую природу сделок по отчуждению государственного пакета акций БСК, а также установить, был ли в ходе данных сделок нанесен ущерб республиканскому бюджету.

Ранее в Башкирии разгорелся конфликт вокруг шихана Куштау. Экоактивисты выступили против промышленной разработки горы, устраивая массовые акции протеста.

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