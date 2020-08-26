Вашингтон, , 18:14 — REGNUM В Вашингтоне принято решение о введении санкций в отношении трёх российских исследовательских институтов, в том числе двух НИИ Минобороны России. Информация об этом содержится в Федеральном реестре официальных документов правительства США.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно публикации, бюро по вопросам промышленности и безопасности министерства торговли США внесло в свой чёрный список 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт и 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Как утверждается, у американской стороны есть основания подозревать указанные учреждения в связях с «российской программой химических и биологических вооружений».

Напомним, что Россия объявила о досрочном уничтожении своих запасов химического оружия и ликвидации его производств в сентябре 2017 года. При этом в США, которые присоединились к конвенции ООН о запрещении химического оружия в 2007 году, процесс ликвидации его национальных запасов до сих пор не завершён.