Санкт-Петербург, , 17:56 — REGNUM Корвет «Стойкий» и противолодочные корабли «Алексин» и «Кабардино-Балкария» провели учения по поиску подводной лодки условного противника и отработали ведение артиллерийского огня в Балтийском море, сообщает 26 августа пресс-служба Балтийского флота.

Корвет «Стойкий» Mil.ru

Тренировки экипажей были проведены с участием противолодочных вертолетов в рамках плановых совместных манёвров Балтийского флота и 6-й общевойсковой армии Западного военного округа.

«В ходе отработки практических действий в море в рамках планового двухстороннего учения Балтийского флота и 6-й общевойсковой армии Западного военного округа в морских полигонах Балтийского флота, корабельная противолодочная ударная группа во взаимодействии с противолодочными вертолётами Ка-27ПЛ провела совместное противолодочное учение и артиллерийские стрельбы», — указано в сообщении пресс-службы флота.

Корвет и противолодочные корабли совместно с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ отработали поиск, слежение и уничтожение подводной лодки противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств, а также провели стрельбы из реактивных бомбометных установок РБУ-6000.

Кроме того, экипажи кораблей отработали борьбу с воздушными целями и постановку радиоэлектронных помех, а также выполнили упражнения по борьбе за живучесть корабля.

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