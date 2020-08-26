Москва, , 17:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин 26 августа заявил о важности вопроса дебюрократизации капстроительства.

Строительство (сс) MichaelGaida

«Дебюрократизация капитального строительства — это не просто административный вопрос, это вопрос экономического развития, обеспечения необходимых темпов экономического роста, поддержания необходимого уровня рабочих мест. Здесь решение социальных вопросов, особенно если это касается жилья», — сказал президент на совещании с членами правительства РФ

По его словам, все эти направления являются чрезвычайно важными. При этом, по мнению главы государства, нужно наладить действенное исполнение планов, а также обеспечить контроль на каждом этапе их реализации.