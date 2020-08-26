Москва, , 17:51 — REGNUM Разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией призвал президент РФ Владимир Путин 26 августа на совещании при правительстве России.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Президент заявил, что эта компания, получая прибыль, не вкладывает деньги в производство, а выводит их за рубеж. Он отметил, что владельцы компании не обязаны жить в России, но должны думать о людях, которые работают на предприятии.

Путин «Я прошу правительство РФ совместно с руководством республики детально разобраться в ситуации, предложить решение».

По словам главы государства, в потере контроля государства над активами Башкирской содовой компании должна разобраться прокуратура.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 августа в сотрудники Башкирской содовой компании провели акцию в защиту своего предприятия.

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