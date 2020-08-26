Берлин, , 16:56 — REGNUM Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и аналогичный чиновник из Эстонии Юри Луйк высказали полную уверенность в том, что российский «борец с режимом» Алексей Навальный был отравлен.

Об этом Луйк и Крамп-Карренбауэр заявили в ходе встречи друг с другом.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что врачи Германии пока еще только пытаются выяснить, «с каким ядом имеют дело», но она «полностью уверена, что Навального отравили».

В свою очередь, министр обороны Эстонии Луйк сразу же заявил, что «это очередной грустный пример презрительного отношения России к человеческой жизни и демократическим свободам».

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые утверждения об «отравлении» Навального являются преждевременными, пока не будет установлено наличие в его организме отравляющего вещества.

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