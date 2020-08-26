Москва, , 16:47 — REGNUM Вопрос с организацией бесплатного горячего питания в школах не должен быть затянут, заявил 26 августа российский президент Владимир Путин на совещании при правительстве РФ.

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Президент заявил, что «затягивать это до бесконечности нельзя».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Минпросвещения РФ 20 августа заявили, что средства, направленные на организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальной школы, получены из бюджета.

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