Москва, , 16:38 — REGNUM Российский президент Владимир Путин открыл совещание при правительстве 26 августа. Совещание проходит по видеосвязи.

Совещание Владимира Путина с членами правительства 26 августа Цитата из видео. kremlin.ru

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